В двух городах Индии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму

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Выездное досрочное голосование на выборах в Госдуму России прошло в индийских городах Тривандрум и Ришикеш 12 сентября.
В двух городах Индии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-консула генконсульства России в Ченнаи Алексея Тарасова, в Тривандруме прогосовали 15 человек.

«Это были люди самого разного возраста, находящиеся в настоящий момент в Южной Индии, среди проголосовавших даже была российская гражданка 74 лет», — сказал он.

Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин сообщил, что в Ришикеше проголосовали два человека.

«Всего двое россиян приняли участие в голосовании в Ришикеше, в котором традиционно собираются поклонники йоги, в том числе из нашей страны», — сказал он.

Ранее досрочное голосование на выборах в Госдуму завершилось на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма.

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