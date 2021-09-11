В Японии завершилось досрочное голосование на выборах в Госдуму

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Досрочное голосование на выборах в Госдуму завершилось на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма.
В Японии завершилось досрочное голосование на выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом ТАСС заявил генеральный консул России в Ниигате Михаил Сергеев, который является председателем избирательной комиссии участка №8368.

«Я считаю, что досрочное голосование прошло успешно. Избирателей было меньше, чем на прошлогоднем голосовании по поправкам к Конституции России. Вероятно, это связано с нынешней эпидемиологической обстановкой в Японии. Инцидентов не было, всё прошло благополучно», — отметил он.

Как уточняет агентство, досрочное голосование проходило с 12:00 до 16:00 по местному времени (с 06:00 до 10:00 мск). Основное голосование на выборах в Госдуму пройдёт в Японии 19 сентября на четырёх участках, организованных в российских дипмиссиях.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование на выборах в Госдуму в Японии началось на избирательном участке в городе Тояма.

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