Путин рассказал о заболевших коллегах из служб протокола, безопасности и пресс-службы
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Об этом он сказал во время встречи в видеоформате с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали (ревакцинацию. — RT), не следили этими титрами, которые должны защищать, и вот результат», — отметил глава государства.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все заболевшие коронавирусом в окружении российского лидера вовремя не прошли ревакцинацию.
Все они болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.