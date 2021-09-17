Путин рассказал о заболевших коллегах из служб протокола, безопасности и пресс-службы

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Об этом он сказал во время встречи в видеоформате с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали (ревакцинацию. — RT), не следили этими титрами, которые должны защищать, и вот результат», — отметил глава государства.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все заболевшие коронавирусом в окружении российского лидера вовремя не прошли ревакцинацию.

Все они болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.