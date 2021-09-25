Вирусолог допустил новую волну COVID-19 из-за штамма «дельта» в малых городах

Вирусолог Максим Скулачёв не исключил, что новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может начаться из-за проникновения штамма «дельта» в малые российские города.

«Предпосылки для новой волны COVID-19 уже есть. Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Скулачёв заявил, что в двух самых густонаселённых городах России большое число переболевших и вакцинированных от коронавируса. По его мнению, это даёт надежду на «некоторый коллективный иммунитет».

«Вот в других регионах, в меньших городах такой серьёзной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм «дельта» и мы увидим подъём статистики (по заболеваемости COVID-19. — RT)», — добавил вирусолог.

Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября — начале октября в России может быть новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией.