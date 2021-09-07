Проценко рассказал, когда в России может начаться новая волна COVID-19

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В конце сентября — начале октября в России может быть новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко рассказал, когда в России может начаться новая волна COVID-19
  • Reuters

По его словам, страна находится на пороге сезонной вспышки, характерной не только для коронавируса, но и для гриппа и прочих ОРВИ.

«Совпадение определённых факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — сказал Проценко в беседе с Е1.

Он подчеркнул, что единственный эффективный способ «научиться жить» с этой болезнью — вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, скончались 795 пациентов.

По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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