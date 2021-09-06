Около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

Также она отметила, что 36 млн россиян привились двумя дозами вакцины от коронавируса.

«46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 млн — двумя компонентами», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала на Всероссийской неделе охраны труда.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации от COVID-19 для защиты организма от разных штаммов коронавируса.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.