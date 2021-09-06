Около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Также она отметила, что 36 млн россиян привились двумя дозами вакцины от коронавируса.

«46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 млн — двумя компонентами», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала на Всероссийской неделе охраны труда.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации от COVID-19 для защиты организма от разных штаммов коронавируса.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить