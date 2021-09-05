Попова заявила о важности вакцинации для защиты от разных штаммов коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявила о важности вакцинации от COVID-19 для защиты организма от разных штаммов коронавируса.
Попова заявила о важности вакцинации для защиты от разных штаммов коронавируса
  • Reuters

«Их может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 наиболее интенсивно снижается в регионах, где привито более 60% взрослого населения.

Со своей стороны, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

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