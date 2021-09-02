Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах, где привиты 60% взрослых

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Заболеваемость COVID-19 наиболее интенсивно снижается в регионах, где привиты более 60% взрослого населения, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах, где привиты 60% взрослых
  • Reuters

«Мы чётко видим: те субъекты, где привиты более 60% взрослого населения (а таких количество увеличивается с каждым днём), там темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привиты», — сказала Попова.

При этом в регионах, где вакцинированы менее 30% взрослых, «там ситуация совсем не хороша», добавила она. Её слова приводит ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора не исключает, что осенью возможен подъём заболеваемости коронавирусом.

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