Попова не исключила подъём заболеваемости коронавирусом осенью
- РИА Новости
«Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой», — сказала она.
По её словам, «такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний».
«Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъём, но мы к нему уже привыкли», — добавила Попова.
Ранее Попова сообщила, что в России началась кампания по вакцинации населения от гриппа.