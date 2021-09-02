Попова не исключила подъём заболеваемости коронавирусом осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что осенью возможен подъём заболеваемости коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой», — сказала она.

По её словам, «такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний».

«Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъём, но мы к нему уже привыкли», — добавила Попова.

Ранее Попова сообщила, что в России началась кампания по вакцинации населения от гриппа.