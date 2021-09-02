Попова заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началась кампания по вакцинации населения от гриппа.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — приводит ТАСС её слова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью гриппом стабильная, однако фиксируются случаи инфицирования вирусом группы А H3N2.

Ранее глава НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в этом году грипп может циркулировать по России активнее, чем в прошлом, поэтому необходимо озаботиться вопросами вакцинации.