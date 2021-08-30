Учёные предупредили о возможной активности гриппа в России

В этом году грипп может циркулировать по России активнее, чем в прошлом, поэтому необходимо озаботиться вопросами вакцинации, заявил глава НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Он отметил, что 2020 год был особенным, так как специалисты практически не наблюдали пациентов с гриппом, однако в этом году ситуация иная за счёт увеличения количества переболевших COVID-19 и привитых.

«Прослойка людей, которые защищены от коронавирусной инфекции, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или (в сочетании. — RT) грипп и ковид, они сохраняются. Поэтому мы призываем вакцинироваться от гриппа», — приводит ТАСС слова Лиознова.

В НИИ ранее сообщили о завершении доклинических исследований собственной вакцины от коронавирусной инфекции, которая должна будет защищать от COVID-19 и от гриппа А.