Учёные предупредили о возможной активности гриппа в России
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- РИА Новости
Он отметил, что 2020 год был особенным, так как специалисты практически не наблюдали пациентов с гриппом, однако в этом году ситуация иная за счёт увеличения количества переболевших COVID-19 и привитых.
«Прослойка людей, которые защищены от коронавирусной инфекции, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или (в сочетании. — RT) грипп и ковид, они сохраняются. Поэтому мы призываем вакцинироваться от гриппа», — приводит ТАСС слова Лиознова.
В НИИ ранее сообщили о завершении доклинических исследований собственной вакцины от коронавирусной инфекции, которая должна будет защищать от COVID-19 и от гриппа А.