НИИ гриппа завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса

НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаём уже практически документы на одобрение клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Лиознов, до конца года планируется приступить к испытаниям с участием добровольцев.

26 августа Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение ещё одной российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне-Н».

Замгендиректора центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с RT рассказала о преимуществах препарата.