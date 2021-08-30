НИИ гриппа завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса

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НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
НИИ гриппа завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаём уже практически документы на одобрение клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Лиознов, до конца года планируется приступить к испытаниям с участием добровольцев.

26 августа Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение ещё одной российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне-Н».

Замгендиректора центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с RT рассказала о преимуществах препарата.

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