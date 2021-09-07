В России зарегистрировали 17 425 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 17 425 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 047 880 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки в стране от COVID-19 вылечились 17 243 человека, за всё время пандемии — 6 302 250.

Скончались за сутки 795 пациентов, всего — 188 785.

Днём ранее сообщалось о 17 856 случаях заболевания COVID-19, 790 скончавшихся и 14 276 выздоровевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса. По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.