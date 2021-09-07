В России зарегистрировали 17 425 случаев коронавируса за сутки
За сутки в стране от COVID-19 вылечились 17 243 человека, за всё время пандемии — 6 302 250.
Скончались за сутки 795 пациентов, всего — 188 785.
Днём ранее сообщалось о 17 856 случаях заболевания COVID-19, 790 скончавшихся и 14 276 выздоровевших.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса. По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.