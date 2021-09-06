В России зарегистрировали 17 856 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 17 856 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 030 455 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки в стране от COVID-19 вылечились 14 276 человек, за всё время пандемии — 6 285 007.

Скончались за сутки 790 пациентов, всего — 187 990.

Днём ранее сообщалось о 18 645 случаях заболевания COVID-19, 793 скончавшихся и 15 256 выздоровевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.