В России зарегистрировали 17 856 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
За сутки в стране от COVID-19 вылечились 14 276 человек, за всё время пандемии — 6 285 007.
Скончались за сутки 790 пациентов, всего — 187 990.
Днём ранее сообщалось о 18 645 случаях заболевания COVID-19, 793 скончавшихся и 15 256 выздоровевших.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.