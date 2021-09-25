В Роспотребнадзоре допустили новый подъём заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных

Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в России из-за группы невакцинированных граждан. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, за счёт каких категорий граждан может произойти новая волна пандемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских субъектах.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.