Эпидемиолог Горелов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом осенью.

Об этом сообщило РИА Новости.

Горелов выразил надежду, что в этом году заболеваемость коронавирусом не будет такой высокой, как в прошлом.

По словам эпидемиолога, тут многое зависит от того, как граждане прививаются от COVID-19, и от выполнения необходимых мер профилактики — ношения масок, мытья рук и соблюдения дистанции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что у перенёсших COVID-19 в среднетяжёлой, тяжёлой или крайне тяжёлой форме может появиться ощущение нехватки воздуха.