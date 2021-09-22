Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России
- РИА Новости
По её словам, в 36 российских регионах заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста.
«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста», — цитирует её ТАСС.
Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъёма заболеваемости COVID-19.
17 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что «первым компонентом привиты от коронавируса почти 47,5 млн».
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.