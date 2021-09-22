Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

По её словам, в 36 российских регионах заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста.

«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста», — цитирует её ТАСС.

Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъёма заболеваемости COVID-19.

17 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что «первым компонентом привиты от коронавируса почти 47,5 млн».

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.