Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни после пандемии
Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
При этом глава Pfizer подчеркнул, что этого вряд ли удастся достичь без ежегодной вакцинации населения.
«Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», — сказал Бурла.
В России за минувшие сутки зафиксировано 22 498 новых случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 13 671 человек, число летальных исходов достигло 805.