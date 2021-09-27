Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни после пандемии

Гендиректор американской компании-производителя вакцин от коронавирусной инфекции Pfizer Альберт Булла заявил, что мир сможет вернуться к привычной жизни после пандемии в течение года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

При этом глава Pfizer подчеркнул, что этого вряд ли удастся достичь без ежегодной вакцинации населения.

«Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», — сказал Бурла.

В России за минувшие сутки зафиксировано 22 498 новых случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 13 671 человек, число летальных исходов достигло 805.