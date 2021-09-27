В России рассматривают возможность создания комбовакцины от гриппа и коронавируса

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Председатель совета директоров Института стволовых клеток человека Артур Исаев сообщил, что компания рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.
В России рассматривают возможность создания комбовакцины от гриппа и коронавируса
  • Reuters

«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Исаев отметил, что институт в данный момент изучает объём клинических исследований по совмещению вакцин, который предстоит провести.

Ранее стало известно, что производство новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года.

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