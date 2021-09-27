В Институте стволовых клеток человека высказались о возможных сроках начала производства вакцины «Бетувакс»

Производство новой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Артура Исаева, председателя совета директоров Института стволовых клеток человека.

РИА Новости

«Я надеюсь, что именно в следующем году всё начнётся. Я рассчитываю, что в первой половине года», — сказал Исаев. Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс».