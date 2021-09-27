Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс»

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Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс».
Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс»
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

Отмечается, что цель клинических исследований — «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев».

Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата — суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл, 40 мкг/мл.

В начале июня Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак».

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