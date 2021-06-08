Минздрав разрешил пострегистрационные исследования вакцины «КовиВак»

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак». Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

«Цель клинического исследования — оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в реестре.

Как отмечается, исследование будет проводиться на базе 16 медицинских организаций, вакцину изучат на 32 тыс. добровольцев.

Ожидается, что исследования завершатся 30 декабря 2022 года.

Ране сообщалось, что объёмы производства вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова, планируется нарастить в четыре — шесть раз.