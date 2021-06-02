Объёмы производства вакцины «КовиВак» планируется нарастить в четыре — шесть раз

Объёмы производства вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова, планируется нарастить в четыре — шесть раз.

Как пишет Интерфакс, это следует из данных представленных центром на стенде Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

«Перспективы производства на площадке центра имени Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в четыре — шесть раз», — следует из представленных данных.

25 мая вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» стартовала в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более 500 тыс. жителей города полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.