Объёмы производства вакцины «КовиВак» планируется нарастить в четыре — шесть раз
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Как пишет Интерфакс, это следует из данных представленных центром на стенде Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.
«Перспективы производства на площадке центра имени Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в четыре — шесть раз», — следует из представленных данных.
25 мая вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» стартовала в Санкт-Петербурге.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более 500 тыс. жителей города полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.