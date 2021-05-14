Более 500 тысяч жителей Петербурга полностью вакцинировались от COVID-19

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что более 500 тыс. жителей города полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.
Более 500 тысяч жителей Петербурга полностью вакцинировались от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящий момент в городе действуют 134 пункта вакцинации, в том числе 107 — в городских поликлиниках, 21 — в частных, шесть — в федеральных.

Продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.

Ранее в Санкт-Петербурге открылись первые пункты тестирования на COVID-19 для участников Петербургского международного экономического форума.

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