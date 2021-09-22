Версия под номером 12: Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Опубликована 12-я версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Как указали в Минздраве, эксперты обновили в документе ряд разделов, в частности, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики. Пособие направлено в регионы для использования в практической работе. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 36 регионах России наблюдается интенсивный подъём уровня заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявили 19 706 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 102 человек, скончались 817 пациентов.

Министерство здравоохранения России выпустило 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных. В нём обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, а также разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

В частности, полностью переработан раздел «Патогенетическое лечение» — уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, особенности назначения антикоагулянтов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов.

«Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с лёгким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжёлым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с лёгким течением заболевания в условиях стационара», — говорится в сообщении.

При этом переработаны схемы лечения больных со среднетяжёлой и тяжёлой формами протекания инфекции — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).

Помимо этого, в рекомендациях появился новый раздел — «Антимикотическая терапия», в нём отражены особенности лечения инвазивного аспергиллёза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

«В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций рабочей группой, включающей более 100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения РФ.

В Минздраве указали, что новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для практического применения.

«Наблюдается интенсивный рост заболеваемости»

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 19 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Более 500 новых эпизодов заболевания зафиксировано в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Московской (986), Самарской (531) и Свердловской (515) областях. За это время выздоровели 16 102 человека, скончались 817 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 333 557. Всего в России выздоровели 6 542 213 пациентов, 200 625 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 187,7 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,16 млн человек.

В России наблюдается интенсивный рост заболеваемости COVID-19, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

«Мы видим рост впервые за восемь недель. Девятая неделя даёт рост, и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — сказала она.

По её словам, подъём уровня распространения COVID-19 обусловлен сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Очень чёткая корреляция: чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста. Конечно, ещё зависит от того, когда были привиты люди. Если я сегодня сделала вторую прививку, то я буду защищена только через 21 день», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что в РФ почти 40 млн совершеннолетних «привиты против коронавируса полностью»: «Нужно, чтобы их было больше. Надо успеть до того подъёма, о котором мы говорим».

Reuters

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В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в последние дни фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Так, относительно прошлой недели число заболевших возросло на 24%, а количество госпитализаций — на 15%.

«Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъёмом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий», — пояснила она.

По её словам, исследование центра им. Гамалеи продемонстрировало, что в Москве стопроцентно доминирует штамм «дельта».

«Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные», — добавила заммэра.

«Спутник V» в Австрии

Второе по величине учебное заведение Австрии — Университет Грац в федеральной земле Штирия — признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в ЕС вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.

«Университет Грац стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат о вакцинации «Спутник V» достаточным для посещения студентами занятий», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Спутник V».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение вуза, в новом семестре студенты имеют право посещать очные занятия, если привились российскими или китайскими вакцинами — они приравниваются к иммунизации вакцинами, одобренными в Европейском союзе.

«Я могу подтвердить, что Университет Граца в зимнем семестре 2021/2022 (учебного года. — RT) принимает прививку «Спутником V» в качестве подтверждения правила 3G («трёх «П»: протестирован, привит, переболел. — RT)», — заявил представитель университета.

По данным источника ТАСС в сфере образования Австрии, вузы в республике обладают полномочиями самостоятельно определять правила по допуску студентов к занятиям.

Подчеркнём, что власти Австрии признают только вакцины, одобренные в ЕС. Для въезда в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации препаратом, который получил рекомендацию Всемирной организации здравоохранения.