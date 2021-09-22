Заслуженный врач России Каган напомнил о важности вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган напомнил о важности вакцинации от COVID-19 и гриппа.
Заслуженный врач России Каган напомнил о важности вакцинации от COVID-19 и гриппа
  • РИА Новости

«В любом случае вакцина против гриппа не заменяет вакцину от COVID-19, как и вакцина от COVID-19 не заменяет вакцину от гриппа. В текущем сезоне необходимо прививаться и от того, и от другого», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Каган также напомнил, что все вакцины нацелены в первую очередь на выработку специфического иммунитета к конкретным белкам того или иного микроорганизма, и в некоторых случаях можно ожидать перекрёстного воздействия этого иммунитета на ряд других возбудителей.

Однако возможно это только в тех случаях, когда у разных микроорганизмов имеются схожие белки. В случае вируса гриппа и SARS-CоV-2 такого совпадения нет.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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