Иммунолог Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что вырабатываются интерфероны, — да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом, — это первый день-два. А потом заболевание продолжается», — заявил он в беседе с НСН.

В то же время, по его словам, выздоровление от вирусных инфекций связано не с интерфероном, а с клетками, содержащими антитела. Как пояснил Болибок, интерфероны быстро исчезают, что может привести к инфицированию другим вирусом.

Эксперт также рассказал о способах укрепления иммунитета в осеннее время.

«Хорошее питание, приём в достаточном количестве витаминных комплексов», — подытожил он.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.