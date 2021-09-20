Иммунолог Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.
Иммунолог Болибок высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ
  • РИА Новости

«Вообще вопрос одновременного заболевания гриппом и коронавирусом пока не изучался, потому что таких случаев практически не было. То, что вырабатываются интерфероны, — да, это так. Но они вырабатываются в тот момент, когда клетки заражены вирусом, — это первый день-два. А потом заболевание продолжается», — заявил он в беседе с НСН.

В то же время, по его словам, выздоровление от вирусных инфекций связано не с интерфероном, а с клетками, содержащими антитела. Как пояснил Болибок, интерфероны быстро исчезают, что может привести к инфицированию другим вирусом.

Эксперт также рассказал о способах укрепления иммунитета в осеннее время.

«Хорошее питание, приём в достаточном количестве витаминных комплексов», — подытожил он.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить