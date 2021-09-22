Инфекционист Поздняков назвал показатели для проверки после перенесённого COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какие показатели нужно проверить переболевшим COVID-19.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что анализы лучше сдавать, когда с момента появления симптомов коронавируса прошло более четырёх—шести недель, но улучшения состояния не наблюдается либо если возник рецидив или появились новые симптомы.

При этом все исследования следует проходить под контролем специалиста.

Базовый набор тестов — это общий анализ крови и мочи, биохимия крови.

«Проверять все показатели нет смысла, если нет клинических проявлений и серьёзной фоновой патологии. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями, особенно в сочетании с преклонным возрастом, лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ», — добавил Поздняков.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.