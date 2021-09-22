Власти Москвы заявили о повсеместном распространении штамма COVID-19 «дельта» в столице

Штамм коронавируса «дельта» на 100% распространён в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса мы имеем дело. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время на 100% доминирует дельта-штамм коронавируса», — цитирует Интерфакс Ракову.

Она отметила, что для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант.

Ранее Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса.