Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

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Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных», — отметили в министерстве.

Уточняется, что в новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

По данным пресс-службы, в частности, в новых рекомендациях препарат «Умифеновир» был исключён из схемы лечения пациентов с коронавирусом, имеющих факторы риска и с лёгким течением болезни.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с НСН призвал вакцинироваться в условиях пандемии.

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