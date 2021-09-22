Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных», — отметили в министерстве.

Уточняется, что в новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

По данным пресс-службы, в частности, в новых рекомендациях препарат «Умифеновир» был исключён из схемы лечения пациентов с коронавирусом, имеющих факторы риска и с лёгким течением болезни.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с НСН призвал вакцинироваться в условиях пандемии.