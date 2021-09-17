Мурашко заявил о начале исследований совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
- РИА Новости
«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных», — приводит ТАСС его слова.
Мурашко уточнил, что по результатам наблюдений будут приниматься решения по дальнейшим шагам.
Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с НСН призвал вакцинироваться в условиях пандемии.