Мурашко заявил о начале исследований совместимости вакцин от гриппа и COVID-19

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В России начались доклинические исследования безопасности и эффективности одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о начале исследований совместимости вакцин от гриппа и COVID-19
  • РИА Новости

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко уточнил, что по результатам наблюдений будут приниматься решения по дальнейшим шагам.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с НСН призвал вакцинироваться в условиях пандемии.

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