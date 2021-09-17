Мурашко заявил о начале исследований совместимости вакцин от гриппа и COVID-19

В России начались доклинические исследования безопасности и эффективности одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко уточнил, что по результатам наблюдений будут приниматься решения по дальнейшим шагам.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с НСН призвал вакцинироваться в условиях пандемии.