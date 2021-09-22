Врач Шиндряева рассказала о значимости диспансеризации после COVID-19

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Доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники № 2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева напомнила о необходимости пройти углублённую диспансеризацию после COVID-19.
Врач Шиндряева рассказала о значимости диспансеризации после COVID-19
  • РИА Новости

По её словам, такое обследование можно пройти спустя два месяца после болезни.

«Уже после 60 дней мы можем говорить, что пациент выздоровел и у него восстанавливаются те функции и системы, которые были повреждены при заболевании. То есть после мы уже оцениваем степень вовлечения их в патологический процесс и принимаем решения о дальнейшем восстановлении», — заявила Шиндряева в беседе с сайтом «Москва 24».

Обследования состоят из двух этапов. Так, первый можно пройти за день — по его результатам врачи определяют признаки развития хронических заболеваний и их наличие. В частности, у пациента проводится забор крови на 33 показателя, в обязательном порядке обследуется и лёгочная система.

Врач отметила, что диспансеризация позволяет на ранних этапах выявить возможные осложнения, а также правильно сформировать план личной реабилитации после болезни.

«Качественное и своевременное диспансерное наблюдение — залог того, что даже имеющиеся хронические заболевания будут реже обостряться и так человек будет более трудоспособен, активен и станет жить обычной жизнью», — заключила Шиндряева.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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