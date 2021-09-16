«Вовремя не ревакцинировались»: Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции в окружении Владимира Путина произошла в сентябре, среди заболевших в основном лица, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, заболевшие вовремя не ревакцинировались, ни у кого из них болезнь не протекает в тяжёлой форме, поэтому ситуация не может ставить под сомнение эффективность российских вакцин от COVID-19. Официальный представитель Кремля также указал, что Путин пробудет на режиме самоизоляции ещё как минимум неделю.

Заболевшие коронавирусной инфекцией в окружении Владимира Путина вовремя не ревакцинировались. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определённое время, титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы. Но при этом практически все или бессимптомно, или в лёгкой форме переносят болезнь, ни одного тяжёлого случая нет», — сказал Песков.

По его словам, среди заболевших в основном «те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности»: «Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данная вспышка не ставит под сомнение эффективность отечественных вакцин против коронавируса.

«Даже тот, кто вакцинирован, может стать инфицированным. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в лёгкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в Кремле проводиться ревакцинация, Дмитрий Песков указал, что на этот счёт «врачи дадут соответствующие рекомендации в каждом конкретном случае».

Он также заявил, что «не представляется возможным точно определить», когда именно инфекция проникла в окружение президента, но вспышка произошла в сентябре. Говоря о рабочем графике Владимира Путина на самоизоляции в резиденции в Ново-Огарёве, пресс-секретарь заметил, что проводится всё необходимое тестирование, глава государства работает в обычном режиме.

«Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», — сказал Песков, говоря о сроках самоизоляции президента.

При этом, по его словам, Владимир Путин в любом случае примет участие в предстоящем голосовании по выбору депутатов в Государственную Думу, которое состоится 17—19 сентября.

Напомним, 14 сентября Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев COVID-19.

Российский лидер вакцинировался весной: первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.

Вакцинация «Спутник V»

Турция изменила правила въезда для граждан РФ с 14 сентября — теперь посещать страну без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию смогут только россияне, привившиеся «Спутником V». Информацию подтвердили в посольстве РФ в Анкаре.

«В рамках мер, принимаемых против эпидемии COVID-19, лица, прибывающие из России, при въезде в Турцию должны представить документ о вакцинации не менее, чем двумя дозами препарата, одобренного Всемирной организацией здравоохранения или для экстренного использования в Турции (для вакцины Johnson & Johnson одна доза), при этом после последней прививки должно пройти не менее 14 дней, либо документ о перенесённом за последние шесть месяцев заболевании (иммунитете)», — говорится в сообщении.

Если гражданин не может предоставить данные документы, то необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, выполненного за последние 48 часов.

Напомним, Турция одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения в республике 30 апреля.

В то же время власти Вьетнама намерены наладить на своей территории производство «Спутника V». Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между главой республики Нгуен Суан Фуком и Владимиром Путиным.

«Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Вьетнам одобрил российскую вакцину 23 марта. В июле Российский фонд прямых инвестиций сообщил о совместном производстве с одной из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама VABIOTECH первой партии «Спутника V» в этой азиатской республике.

Статистика COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 19 594 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число зафиксировано в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653) и Московской области (768). За это время выздоровели 17 326 человек, скончались 794 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 214 520. Всего в России выздоровели 6 452 398 пациентов, 195 835 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 185,1 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,122 млн человек.