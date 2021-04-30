Турция разрешила применение вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Турции, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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РИА Новости

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение препарата, рассказали в РФПИ. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что республика нацелена на совместное производство «Спутника V».