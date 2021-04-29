Турция нацелена на совместное производство с Россией «Спутника V»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Накануне турецкие медики зафиксировали 40 444 случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, скончался 341 больной.

16 апреля суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая.