«Наша задача — оборвать эпидемический процесс»: Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

Более 46 млн россиян вакцинированы от коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, уточнив, что под наблюдением медицинских работников находятся 723 тыс. граждан с COVID-19. Он также отметил, что система здравоохранения России готова к оказанию медицинской помощи, несмотря на большую нагрузку. Министр подчеркнул, что в стране работают почти 12 тыс. пунктов вакцинации с учётом выездных бригад.

В России вакцинацию от COVID-19 прошли уже 46 млн человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что в стране сформирован достаточный запас вакцины от коронавируса — примерно на месяц в каждом регионе страны.

«Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тыс. граждан России, болеющих новой коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что система здравоохранения России готова к оказанию медицинской помощи, хотя большая нагрузка на неё сохраняется.

«В первую очередь наша задача — оборвать этот эпидемический процесс. Самый главный и верный путь — это вакцинация населения», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что обеспечить эпидемическую безопасность граждан нужно до наступления зимних холодов.

«Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжёлых осложнений», — заметил он.

Глава Минздрава рассказал, что в стране работают практически 12 тыс. пунктов вакцинации с учётом выездных бригад.

Кроме того, он сообщил, что вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19 обсуждается с Сан-Марино.

«В этом заинтересованы и российская сторона, и Республика Сан-Марино», — сказал Мурашко.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Вместе с тем в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что около 1 млн граждан России получили обе дозы препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«В настоящее время в России около 1 млн граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом», — отметили в центре.

Там напомнили, что «ЭпиВакКорона» легко переносится и безопасна в применении.

Между тем медицинский журнал Lancet опубликовал материал, авторы которого призывают воздержаться от массовой ревакцинации населения до проведения исследований, которые подтвердили бы целесообразность такого шага. При этом стоит отметить, что под ревакцинацией подразумеваются и так называемые бустерные дозы — дополнительное введение одного из компонентов какого-либо препарата после прохождения полного курса вакцинации.

В то же время в статье указано, что ревакцинация может в конечном счёте понадобится, если иммунитет, полученный в результате первичной вакцинации, ослабевает или же если иммунный ответ окажется неэффективным против новых штаммов коронавируса.

В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России» затронул вопрос создания государственной программы реабилитации граждан, перенёсших любые тяжёлые заболевания, в том числе COVID-19.

«Период пандемии нам действительно напомнил об актуальности такого клинического направления современной медицины, как реабилитация, потому что коронавирусная инфекция даёт осложнения глобально на весь организм человека, приводя к обострению в том числе и хронических заболеваний», — отметил он.

Проценко подчеркнул, что для достижения желаемого эффекта от реабилитации необходима закупка современной аппаратуры. Однако от неё успех зависит лишь на 30%, поскольку огромную роль играет подготовка мультидисциплинарных реабилитационных команд.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова на совещании сообщила, что в России с 1 июля прошли углублённую диспансеризацию около 212 тыс. человек. По её словам, из них 84% граждан перенесли коронавирус и имеют два и более хронических заболевания, а 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

Тем временем власти российских регионов продолжают ослаблять либо продлевать введённые из-за пандемии ограничения, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, в Севастополе на фоне снижения заболеваемости COVID-19 сняли ограничения на работу заведений общественного питания с 23:00 до 08:00. Кроме того, кинотеатрам разрешили предоставлять услуги по торговле пищевой продукцией. В то же время губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в регионе действует рекомендация о 100%-ной вакцинации всех сотрудников общепита.

Помимо этого, власти Ненецкого автономного округа (НАО) сняли ограничения по времени работы кафе, баров и ресторанов в регионе — ранее они были закрыты с полуночи до восьми утра. Также в НАО возобновили работу детские игровые комнаты.

В свою очередь, генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о требованиях к зрителям в условиях пандемии в столице.

«При тех требованиях, которые сегодня существуют по посещению любых театрально-зрелищных мероприятий, у нас есть выбор: либо мы переходим на QR-коды, которые люди должны предъявлять, и тогда мы можем заполнять зал полностью, либо, как сейчас, будем заполнять зал с ограничениями — на 50%», — цитирует его «Российская газета».

Как отметил гендиректор ГАБТ, театр пока выбрал второй путь. Он добавил, что обязательным требованием остаётся наличие масок.

«Это единственное ограничение для публики, которое у нас есть. Разумеется, билеты мы продаём с учётом необходимой дистанции», — пояснил он.