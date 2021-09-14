В России от коронавируса вакцинировали более 46 млн граждан

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировали более 46 млн граждан.
В России от коронавируса вакцинировали более 46 млн граждан
  • Reuters

«Сегодня в Российской Федерации вакцинировано более 46 млн наших граждан», — цитирует его ТАСС.

Ранее парламенту и Минтруду России предложили законодательно закрепить норму, по которой работодателей обяжут предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса. 

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал  в беседе с газетой «Известия» прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.

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