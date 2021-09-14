В России от коронавируса вакцинировали более 46 млн граждан
- Reuters
«Сегодня в Российской Федерации вакцинировано более 46 млн наших граждан», — цитирует его ТАСС.
Ранее парламенту и Минтруду России предложили законодательно закрепить норму, по которой работодателей обяжут предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.