В Севастополе сняли ограничения на работу общепита после 23:00

В Севастополе вследствие снижения заболеваемости COVID-19 сняли ограничения на работу заведений общественного питания с 23:00 до 08:00.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Также кинотеатрам разрешили предоставлять услуги по торговле пищевой продукцией.

«При этом хочу напомнить, что у нас есть рекомендация о 100%-ной вакцинации всех сотрудников общепита, и, кроме того, все предприятия взяли на себя обязательство по безусловному соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических норм», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что в городе регулярно проводят соответствующие проверки.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.