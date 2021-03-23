Вьетнам зарегистрировал «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины.

Регистрация «Спутник V» осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

«Исторически тесное партнёрство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. «Спутник V» является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире», — сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».