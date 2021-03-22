Мишустин заявил о признании эффективности «Спутника V» за рубежом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Очень рад, что Карагандинский фармацевтический комбинат уже в феврале начал свою работу по производству вакцины «Спутник». Вы знаете (и об этом уже многие пишут — и наши уважаемые зарубежные коллеги), что это одна из самых эффективных вакцин в мире сегодня», — сказал он.

Мишустин также выразил надежду, что все эти меры помогут преодолеть риски, связанные с COVID-19.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал систему контроля качества вакцин в России одной из лучших в мире.

В середине февраля была зарегистрирована произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина «Спутник V».