Мурашко назвал систему контроля качества вакцин в России одной из лучших в мире

Уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В России создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — «Спутник V».

В РФПИ сообщили, что она входит в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных одобрений на использование в мире.