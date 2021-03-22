Мурашко назвал систему контроля качества вакцин в России одной из лучших в мире

Короткая ссылка
Уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Мурашко назвал систему контроля качества вакцин в России одной из лучших в мире
  • РИА Новости

«В России создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — «Спутник V».

В РФПИ сообщили, что она входит в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных одобрений на использование в мире

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить