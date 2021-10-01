Бесплатные прививки, начисления на карту МИР и порядок техосмотра: что изменится в жизни россиян в октябре

С октября для ряда автомобилистов вступит в силу новый порядок техосмотра транспортных средств, который был отложен из-за пандемии коронавируса. Также с этого месяца россияне смогут делать бесплатные прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, не только в государственных, но и в частных клиниках. Кроме того, в перечень выплат, которые можно получить только на карты МИР, войдут ежемесячные пособия на первого или второго ребёнка. Об этих и других законодательных изменениях — в материале RT.

Новый порядок техосмотра

1 октября в России истекает льготный срок действия диагностических карт. Для многих автомобилистов, которым была предоставлена отсрочка, начнёт действовать новый порядок техосмотра автомобилей.

Ранее постановлением главы российского правительства Михаила Мишустина до 1 октября был продлён срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — заявлял Мишустин.

Он также поручил ведомствам сделать всё, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Таким образом, в октябре техосмотр по новым правилам — с оформлением электронной карты и фотографированием заезда и выезда автомобиля — нужно будет пройти тем водителям, у которых срок действия диагностической карты истекал в феврале 2021 года.

Бесплатные прививки в частных клиниках

С октября россияне смогут делать бесплатные прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, не только в государственных, но и в частных клиниках.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нововведение позволит гражданам сделать необходимую прививку в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

«От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — отметил он.

Повышение зарплаты военнослужащим

С 1 октября российским военным повысят оклады по должностям и званиям.

«Правительство Российской Федерации постановляет: повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту... военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в сообщении кабмина.



Зарплату также увеличат войскам национальной гвардии, полицейским, пожарным, таможенникам, сотрудникам органов федеральной фельдъегерской службы и работникам уголовно-исполнительной системы.

Выплаты на карту МИР

С 1 октября в перечень выплат гражданам, которые можно получить только на карты МИР, войдут ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, которые получают семьи с низким доходом.

В Госдуме напомнили, что данное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года.

Кроме того, доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Новые правила заполнения платёжек

С 1 октября 2021 года некоторые поля ряда платёжных документов нужно будет заполнять по-новому.

Как уточнили в ФНС, речь идёт о платежных поручениях на перечисление в бюджет налогов, сборов, взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами.

В частности, в поле 101 «Статус составителя поручения» для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав крестьянского (фермерского) хозяйства изменится статус плательщика.

Также изменяется порядок указания информации при погашении задолженности по истекшим налоговым, расчётным (отчётным) периодам.

Допуск медработников к профессиональной деятельности

С октября в России медицинским и фармацевтическим работникам, чтобы получить допуск к осуществлению профессиональной деятельности, необходимо будет проходить аккредитацию.

Сведения о получивших её специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Общедоступные телевизионные каналы в интернете

С октября российские граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете.

В Госдуме отметили, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащие только очищенный для распространения в сети контент ― будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Анализ аудитории новостных агрегаторов

С октября в России начнут анализировать аудиторию новостных агрегаторов по аналогии с измерением аудитории телеканалов.

Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объёма своей аудитории: сбор, анализ данных и передачу полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию.

Роскомнадзор также будет формировать реестр информресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию.

Данные сотовых операторов

С 1 октября операторов по требованию Роскомнадзора обяжут предоставлять данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

В Госдуме подчеркнули, что мера направлена на борьбу с «серыми» сим-картами.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Контроль над иностранными электронными кошельками

Также с начала месяца налоговые резиденты должны будут сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 тыс. рублей.

Несоблюдение этих правил теперь повлечёт за собой ответственность.

«Административный штраф составит от 20 до 40% от общей суммы таких операций за отчётный год», — сообщили в Госдуме.

Защита неквалифицированных инвесторов

С октября в России начнёт действовать тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Тесты будут бесплатными, пересдавать их можно будет неограниченное количество раз.

У тех, кто не смог успешно сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей.

«К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 млн человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений», — рассказал он.

Нововведение, отметил Володин, повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски.

Новые требования к НКО-иноагентам

С 3 октября будет расширен перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом.

По новым правилам таковой будет считаться в том числе российская НКО, получающая деньги либо имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Религиозные организации

Также с 3 октября в России будет запрещено возглавлять религиозные группы и участвовать в них лицам, подозреваемым в финансировании терроризма.

Помимо этого, запрет коснётся иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в России.

Мера будет распространяться и на лиц, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

Процедура банкротства финансовых организаций

С 18 октября в России изменится процедура банкротства финорганизаций.

«Изменения направлены на предупреждение банкротства финансовых организаций, ускорение применяемых к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций временной администрации», — рассказали в Госдуме.

В таких случаях временная администрация будет наделяться полномочиями, аналогичными тем, которые есть у арбитражных управляющих в рамках применяемых в делах о банкротстве процедур, уточнили в нижней палате парламента.

Госрегистрация недвижимости

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.

Для заявления, поданного в бумажном виде, срок регистрации составит пять рабочих дней, в электронной форме — три дня, при подаче заявления через МФЦ — семь рабочих дней.

Информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера

С 31 октября в России начнёт работать федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В систему будут включены данные о прохождении работниками некоторых профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции», — подчеркнули в Госдуме.

Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории России опасных инфекционных заболеваний, отметили в Думе.