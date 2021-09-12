Более 7% — без клинических проявлений: в России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 18 554 заболевших SARS-CoV-2, выздоровели 14 497 человек, скончались 788 пациентов. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко призвал экспертов не прогнозировать колебания уровня заболеваемости, а рекомендовать россиянам вакцинироваться. Он подчеркнул, что все регионы РФ обеспечены соответствующими препаратами.

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 18 554 новых случая коронавирусной инфекции. При этом у 1332 человек (7,2%) заболевание выявлено активно — это контактные лица без клинических проявлений. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и Московской области (718). За это время выздоровели 14 497 человек, скончались 788 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 140 070. Всего в России выздоровели 6 389 657 пациентов, 192 749 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 183,6 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 512 человек. На ИВЛ находятся 258 пациентов, скончались 42 человека — минимальный показатель с 1 марта.

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, власти города пока не планируют вводить систему QR-кодов для посещения культурных заведений Москвы. Кибовский отметил, что действующие меры профилактики распространения коронавируса справляются с поставленной задачей.

«Давайте исходить из того, что мы имеем. Зачем нам загадывать на будущее? Те меры, которые принимает город, чтобы бороться с пандемией, позволяют нам, конечно в ограниченном формате, вести во всех направлениях культурно-творческую жизнь», — цитирует его ТАСС.

Напомним, с 28 июня по 19 июля в Москве действовала система обязательных QR-кодов для посещения заведений общественного питания. В кафе, рестораны и другие места общепита Московского региона можно было попасть только при наличии специального QR-кода. Его могли получить те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода или имел отрицательный ПЦР-тест максимум трёхдневной давности.

11 сентября Владимир Путин, поздравляя москвичей с Днём города, отметил, что российская столица показывает пример слаженных, эффективных действий в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, власти Москвы находят баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин выразил благодарность москвичам за активную работу в период пандемии коронавируса, особенно выделив представителей сферы здравоохранения.

«Им непросто, действительно непросто, но они отдают достойно свой долг и спасают тысячам москвичей жизни. Спасибо им огромное», — сказал градоначальник.

«Вакцина от COVID-19 доступна во всех регионах»

Вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции граждане защитили как собственное здоровье, так и здоровье окружающих. Об этом заявил президент России на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Таким образом Владимир Путин отреагировал на представленную информацию о том, что в регионе от COVID-19 привились свыше 70% медицинских и социальных работников, а также более 80% педагогов.

«Нормально. Люди себя защитили и окружающих», — сказал Владимир Путин.

В то же время министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал экспертное сообщество рекомендовать гражданам участвовать в прививочной кампании, а не заниматься размышлениями на предмет ожидаемых колебаний уровня заболеваемости COVID-19.

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«Вакцина сегодня доступна во всех регионах, в вакцинальных пунктах запасы вакцины позволяют бесперебойно обеспечивать (прививочную кампанию. — RT), промышленность чётко и качественно выполняет свои обязательства, поэтому не нужно гадать — нужно пойти и получить прививку», — пояснил глава Минздрава, чьи слова приводит ТАСС.

Согласно последним данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в стране вакцинировались около 46,5 млн человек, при этом оба компонента вакцин от COVID-19 получили 39,8 млн граждан РФ.

Помимо этого эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, что россиянам не стоит надеяться на скорую отмену масочного режима, поскольку маски позволяют избежать подъёма уровня заболеваемости.

«Думаю, в сентябре нам нужно постараться, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, больше носить маски, стараться соблюдать дистанцию, потому что сейчас съезжаются люди из разных регионов, иногда из других стран приезжают. Всё это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года», — заявил он.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова указывала на отсутствие оснований для отмены масочного режима в России. По её словам, отказ от использования средств индивидуальной защиты будет возможен, когда россияне перестанут заболевать коронавирусной инфекцией.