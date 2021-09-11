Собянин заявил, что экономические показатели Москвы превзошли допандемические

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели столицы превзошли те, которые были в городе до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Благодаря вот этим мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причём достаточно прилично — от 7 до 20 с лишним процентов», — цитирует его ТАСС.

По словам мэра Москвы, увеличение экономических показателей столицы наблюдается по самым разным направлениям.

«Инвестиции увеличились, объёмы промышленности увеличились, объёмы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно», — подчеркнул он.

Ранее Собянин рассказал, как столичный бизнес постепенно восстанавливается после удара, который нанесла по нему пандемия коронавируса.