Собянин рассказал о постепенном восстановлении бизнеса на фоне пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как столичный бизнес постепенно восстанавливается после удара, который нанесла по нему пандемия коронавируса.

«В прошлом году столица потеряла достаточно большой объём доходов. Плюс появились незапланированные дополнительные расходы. Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его», — отметил Собянин.

Причём, как заявил Собянин, видно это не только из статистических данных, но и по наполняемости бюджета.

Как ранее сообщала НСН, Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.