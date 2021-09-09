Собянин рассказал о постепенном восстановлении бизнеса на фоне пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как столичный бизнес постепенно восстанавливается после удара, который нанесла по нему пандемия коронавируса.
Собянин рассказал о постепенном восстановлении бизнеса на фоне пандемии
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В прошлом году столица потеряла достаточно большой объём доходов. Плюс появились незапланированные дополнительные расходы. Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его», — отметил Собянин.

Причём, как заявил Собянин, видно это не только из статистических данных, но и по наполняемости бюджета.

Как ранее сообщала НСН, Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

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