Собянин рассказал о постепенном восстановлении бизнеса на фоне пандемии
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«В прошлом году столица потеряла достаточно большой объём доходов. Плюс появились незапланированные дополнительные расходы. Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его», — отметил Собянин.
Причём, как заявил Собянин, видно это не только из статистических данных, но и по наполняемости бюджета.
Как ранее сообщала НСН, Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.