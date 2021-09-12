В России зарегистрировали 18 554 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 554 случая коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 140 070 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 891 случае заболевания COVID-19.

За сутки умерли 788 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 796 пациентов. Общее число летальных исходов — 192 749.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 389 657 пациентов. За сутки выздоровели 14 497 человек, накануне — 17 888.

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.