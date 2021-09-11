Попова ответила на вопрос об отмене масочного режима в российских регионах

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Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах, сообщила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
Попова ответила на вопрос об отмене масочного режима в российских регионах
  • РИА Новости

«Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть, — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк», — цитирует её ТАСС.

Ранее Анна Попова сообщила, что вакцин в России более чем достаточно, а сам процесс вакцинации хорошо доступен для населения в стране.

По данным на 10 сентября, вакцинацию первым компонентом прошли 46,5 млн россиян. Двумя компонентами привиты 39,8 млн человек.

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