Голикова назвала число прошедших вакцинацию от коронавируса в России

Короткая ссылка
Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 млн россиян. Двумя компонентами привиты 39,8 млн человек.
Голикова назвала число прошедших вакцинацию от коронавируса в России
  • Reuters

Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя — 39,8 млн», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцин в России более чем достаточно, а сам процесс вакцинации очень доступен для населения в стране.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее сообщила, что в России не зафиксировано информации, указывающей на проблемы с безопасностью вакцин от коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить