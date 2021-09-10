Голикова назвала число прошедших вакцинацию от коронавируса в России

Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 млн россиян. Двумя компонентами привиты 39,8 млн человек.

Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя — 39,8 млн», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцин в России более чем достаточно, а сам процесс вакцинации очень доступен для населения в стране.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее сообщила, что в России не зафиксировано информации, указывающей на проблемы с безопасностью вакцин от коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.