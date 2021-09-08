Глава Росздравнадзора рассказала о безопасности российских вакцин
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Она рассказала, что в Росздравнадзор поступило около 7 тыс. сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19, это составляет «всего лишь 0,018% от всех вакцинированных».
Самойлова подчеркнула, что «от общего количества это минимальная доля».
«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», — приводит её слова ТАСС.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.