Глава Росздравнадзора рассказала о безопасности российских вакцин

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России не зафиксировано информации, указывающей на проблемы с безопасностью вакцин от коронавирусной инфекции.
Глава Росздравнадзора рассказала о безопасности российских вакцин
  • © AP

Она рассказала, что в Росздравнадзор поступило около 7 тыс. сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19, это составляет «всего лишь 0,018% от всех вакцинированных».

Самойлова подчеркнула, что «от общего количества это минимальная доля».

«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», — приводит её слова ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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