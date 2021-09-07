Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах.

«Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 7 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 17 425 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 047 880 случаев инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.